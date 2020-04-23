Tekirdağ, Çanakkale ve Çorlu imsakiyesi… Çanakkale, Tekirdağ, Çorlu iftar ve sahur vakitleri

Her ilde sahur ve iftar saatleri değişiklik gösteriyor. Tekirdağ'ın iftar ve imsak vakti, il il ramazan imsakiyesi ve iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabı birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte Diyanet tarafından yayınlanan Tekirdağ, Çanakkale ve Çorlu 2020 imsakiyesi…

TEKİRDAĞ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Tekirdağ'da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:35'de başlayacak. Tekirdağ'da ilk iftar vakti ise 20:06 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

ÇANAKKALE İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Çanakkale'de ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:43'de başlayacak. Çanakkale'de ilk iftar vakti ise 20:09 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar.