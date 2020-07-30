Tekirdağ için bayram namazı saat kaçta? Tekirdağ Kurban Bayramı namazı saati…

Tekirdağ’da bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Kurban Bayramı heyecanı İslam alemini sardı. Bayram günü bayram namazıyla başlayacak, camiler bayram namazını eda edecek milyonlarca kişiyle dolacak.

TEKİRDAĞ'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Trakya şehirlerinden olan Tekirdağ’da vatandaşlar bayram namazını Diyanet’in belirlediği saat olan 6:39’da kılacak.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİB Mİ?

Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. İki Bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı namazı cuma namazının kendisine farz olduğu her müslüman erkek üzerine vaciptir. Bayram Namazının vâcib olduğu, İmâm Ebû Hanîfe' (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Kabul edilen görüşte budur. Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu halde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir. Cuma namazında ise, hutve vaciptir.

Bayramın hutbesinin, Cuma­nın hutbesine muhalif olması, Cuma Namazının hutbesiz sahih olmadı­ğından dolayıdır. Bayram Namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasında­ki fark: Cuma'da hutbe namazdan Öncedir. Bayram hutbesi ise, na­mazdan sonradır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT)

-Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

-Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce “Sübhaneke duası”nı okur, sonra fasılalar halinde;

-Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

-İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İKİNCİ REKAT)

-İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

-Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

-Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.