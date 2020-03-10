Tekirdağ’daki cam üretim tesisi için ÇED olumlu raporu hukuka aykırı bulundu!

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi'nin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda açılan iptal davasında Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi Düz Cam Üretim Tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

TERMİK SANTRALDEN SONRA DÜZ CAMA YÖNELMİŞLERDİ

Daha önce ilçede termik santral kurma çabaları başarısız sonuçlanan, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin aile şirketi olan, Genel Müdürlüğü'nü Orhan Çebi'nin yaptığı Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. A.Ş'nin Marmaraereğlisi ilçesi Cedit Ali Paşa Mahallesi Ekşielma Mevkiinde kurmak istediği düz cam üretim tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri tarafından ÇED olumlu raporu verilmişti. Tekirdağ Bölge 1. İdare Mahkemesi kararı bozdu.

İLÇENİN İÇME SUYUNU TÜKETECEKLERDİ

Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi, kararında; düz cam üretim tesisinde kullanılacak yüzey ve yeraltı sularının bölgedeki yetersizliğine dikkat çekti. Şirketin düz cam üretim tesisinde kullanılacak soğutma suyunu Türkmenli Göleti'nden çekmesinin, ilçenin su kaynağını yok edebileceği ve bölgede su kaynaklarının sınırlı olduğu kaydedildi.

Ayrıca DSİ'nin yeni kuyu açma çalışmalarına yeraltı sularının azalmasından dolayı izin vermediği belirtildi. TESKİ ve Marmaraereğlisi ilçe belediyesinin de Türkmenli Göleti'nden yaz aylarında yeterli su alınamadığını belirttikleri ifade edildi.

ALTERNATİF YÖNTEM AÇIKÇA BELİRTİLMEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED olumlu raporunda düz cam üretim tesisinde soğutma suyu olarak su kaynakları haricinde alternatif yollar olduğu söylendiği ancak alternatif yöntemin hangi kaynaklardan nasıl sağlanacağı belirtilmediği ifade edildi.

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ÇED OLUMLU KARARI HUKUKA AYKIRI

Mahkemenin karar gerekçesinde “Bölgede su kaynaklarının sınırlı olması, yer altı sularının aşırı tüketime bağlı olarak kurutulması durumunda yaşanacak sorunlar dikkate alındığında anılan projede kuyu ve Türkmenli göleti barajından elde edilen suyla yapılacak soğutmanın yer altı suları yönünden ciddi olarak tehdit oluşturacağı anlaşıldığından dava konusu “Düz Cam Üretim Tesisi” projesi ile ilgili olarak verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelerine verildi.

“SANAYİ TESİSLERİ YERALTI SULARINI TÜKETMEK ÜZERE”

Marmaraereğlisi'nin düz cam üretim tesisi için uygun olmadığına değinen Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Dernek Başkanı Atilla Olgaç şöyle konuştu:

* İlçemiz doğal ve tarihi güzellikleri ile turizm alanında gelişmesi gerekirken maalesef sanayileşmeye kurban edilmek isteniyor.

* İlçede daha önce termik santral kurmak isteyenler şimdi de düz cam üretim tesisi ile sanayileşme için tarih ve turizm cennetini seçmişlerdi.

* Ancak Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED olumlu kararını bozdu.

* Düz cam üretim tesisinde kullanılacak soğutma suyu konusunda tereddütlerimiz mahkemece görüldü.

* Türkmenli Göleti'nin suyu zaten ilçenin içme suyu için bile yetersiz.

* Ayrıca bölgede açılacak su kuyuları için DSİ'nin aldığı karar ve TESKİ'nin görüşü belli.

* Sanayi tesisleri zaten su kuyuları ile yeraltı sularını tüketmek üzere.

* Çevre Şehircilik Bakanlığı ÇED toplantısında asit yağmurlarına bile neden olabileceği açıkça söylenen düz cam üretim tesisine nasıl olumlu rapor verdi zaten anlamış değildik.

* Neyse ki Tekirdağ İdare Mahkemesi kararı bozdu.

* Hukuka aykırı olan her türlü kararın takipçisi olacağız.

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“BİR ŞİRKETE ÖZEL OSB KURULMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR”

Şirketin ayrıca ilçede kurulması planlanan 18 iştirakli ıslah Organiz Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 13 iştirake sahip olduğu öğrenildi.

Olgaç, şöyle konuştu:

* Çorlu bölgesi sanayi kuruluşları ile yaşanmaz hale gelmiştir.

* Ayrıca o bölgelerdeki OSB'ler bile yeterince dolu değilken ilçemizde ıslah OSB adı altında bir şirkete özel OSB kurulma çalışmaları da devam etmektedir.

* Yaşanabilir bir Marmaraereğlisi için doğal güzelliklerimizi, yeraltı kaynaklarımızı, 1’inci derece tarım topraklarımızı ve tarihsel yapılarımıza sahip çıkmalıyız.

* Çevre ve doğa mücadelemizde bizlerin yanında olan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesine ile bağlı STK'lara ve duyarlı tüm vatandaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunarız.