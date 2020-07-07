‘Teknede ölmek istiyorum’ diyordu! Görenler şoke oldu…

Olay, sabah saatlerinde Yenikapı sahilinde meydana geldi. Balıkçılar bir tekne içerisinde hareketsiz şekilde yatan bir kişinin olduğunu fark edince 155 ve 112’yi aradı.

Olay yerine gelen ekipler söz konusu kişini hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin 61 yaşındaki Cemal Dülek’e ait olduğu ortaya çıktı. Çevredeki balıkçılar Dülek’in yaklaşık on yıldır teknelerde yatarak yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

“HASTANEYE GÖTÜRDÜK, KAÇTI”

Yenikapı’da yıllardır dalgıçlık yapan bir vatandaş, olayla ilgili şunları söyledi: Ölen dayıyı tanıyoruz. Yanımıza sığınmıştı. Yediriyorduk, içiriyorduk. Kalın bağırsak hastalığı vardı. Birkaç kez onu hastaneye götürdük, kaçtı. ‘Ben teknede ölmek istiyorum’ derdi. Hakkın rahmetine kavuştu. (İHA)