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Tekrar seçilen rektör ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla tekrar Sivas Cumhuriyet üniversitesi (SCÜ ) Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Alim Yıldız, karşısına aday olarak çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin'in istifasını aldı. YÖK kararlarına aykırı davranan rektöre akademisyenler tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN
08:12 -
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Tekrar seçilen rektör ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı!

Yaklaşık bir hafta önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SCÜ’ne ise eski rektör Prof. Dr. Alim Yıldız’ı tekrar görevlendirdi.

Rektörlük koltuğunu koruyan Yıldız, üniversitenin resmi internet hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederken, ilk işi seçimlerde karşısına aday olarak çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin’in istifasını almak oldu.

AKADEMİSYENLER TEPKİLİ

Yeniden rektörlüğe seçilen Prof. Dr. Alim Yıldız, daha önce birlikte çalıştığı ancak rektörlük seçimlerinde karşısına rakip olarak çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin’in istifaya zorlanması üniversitedeki akademisyenlerce tepkiyle karşılandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin

YÖK’TEN REKTÖRLERE YAZI

YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yazıda ise, “Yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik her hangi bir tutum takınılmasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla, mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz” denildi.

Öte yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Alim Yıldız'a Rektörlük mazbatası, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi.

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