TELE 1 erkanı işte böyle karartıldı! Cezaya tepkiler büyüyor!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) temmuz ayındaki toplantısında Halk TV ve TELE 1'e oy çokluğuyla beş gün ekran karartma cezası verdi. TELE 1’e verilen ceza Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik eleştiriler nedeniyle alınmıştı.

RTÜK’ün, yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraz mahkeme tarafından kabul edilince, beş günlük ekran karartma cezası uygulamaya kondu. Dün saat 00.00’da başlayan yasak pazartesi gününe kadar sürecek. TELE1’e bir kez daha ceza verilmesi halinde, kanalın lisansı RTÜK tarafından iptal edecek.

MEDYAYA YÖNELİK GENEL BİR OPERASYON VAR

TELE1’in karartılmasına dakikalar kala canlı yayında konuşan kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, şunları söyledi:

* Anayasa tarafından güvence altına alınan basın ve ifade özgürlüğüne yönelik çok esaslı bir saldırı var. RTÜK’ün AB’yle yaptığı anlaşmalar var. Bu anlaşmalara göre ekran karartma kararı verilmeyecek deniliyor. TELE 1’in neden kapatıldığı hiçbir biçimde izah edilemez. Çok belli ki medyaya yönelik genel bir operasyon var.

* Medya ortamını yeniden düzenlemeye çalışıyorlar. AKP iktidarı kaybediyor. Artık iktidarda bir çözülme var. Bu çözülme süreci derinleştikçe AKP’nin daha baskıcı, daha totaliter bir arayış içine girdiği ve toplumun farklı eğilimlerini, muhalif sesleri baskı altına alma çabası içine girdiği anlaşılıyor. TELE 1’e saldırıyı TELE1 özelinde düşünmemek gerekiyor.

AB İLE ‘EKRAN KARARTMA OLMAYACAK’ DİYE BELGE İMZALANDI

Daha önce RTÜK üyeliği yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, verilen kararı TELE 1 canlı yayınında şöyle değerlendirdi:

* Türkiye demokrasi liginde, basın özgürlüğü liginde dünyaya bir kez daha rezil olacak. Ben RTÜK üyeliği yaptım. Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmalar var. RTÜK üyeleri yılda bir defa Cenevre’ye, Strasbourg’a gidiyor. Gittiklerinde AB’yle, Avrupa Konseyi’yle medya özgürlüğünü konuşuyorlar.



* Gittiğinizde “TELE 1’i niye susturdunuz?” dediklerinde ne diyeceksiniz? “Türkiye’de ekran karartma olmayacak” diye belge imzaladınız, “Niye şimdi bunu tekrar uyguladınız?” diye sorduklarında RTÜK üyeleri ne diyecekler? “Saray’a sor” mu diyecekler? “Tayyip Erdoğan’a sor” mu diyecekler?

KESİNLEŞMEMİŞ CEZA UYGULANDI

TELE 1 Ana Haber sunucusu Murat Taylan ise verilen kararı şöyle anlattı: RTÜK bir ceza veriyor, karar mahkemede kesinleşmemiş. Sonra verdiği cezayı emsal gösterip ikinci bir ceza veriyor. İki ceza aldığımız gerekçesiyle de beş gün ekran karartıyor. Birinci ceza kesinleşmemiş, ikinci ceza kesinleşmemiş ama iki ceza üzerinden ekran karartma hızla uygulanıyor. “Önce cezayı öde sonra mahkemeye verirsin” mantığı uygulanıyor.

Öte yandan TELE 1’e verilen cezanın uygulanacağının duyurulmasının ardından #Tele1Susturulamaz etiketi sosyal medyada gündem oldu. TELE 1’e destek veren isimler arasında gazetecilerin yanı sıra siyasetçiler de yer aldı.

AKŞENER: ÖZGÜR BASINI SUSTURUNCA EKONOMİ DÜZELMEYECEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Özgür basını susturunca ekonomi düzelmeyecek, kanalları kapatınca vatandaşın derdi geçmeyecek. Liderlik susturmakla değil, kulak vermekle olur. Sorunları saklamakla değil, çözüm üretmekle olur. #Tele1Susturulamaz

TARİHTE BU BOYUTUYLA VERİLEN İLK CEZA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: İktidarın, bağımsız medyaya yönelik bu tutumunu, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik evrensel bir hak ihlali olarak değerlendiriyoruz. Ulusal yayın yapan bir kanala tarihte bu boyutuyla verilen bu ilk ceza, iktidarın sansürcü ve baskıcı tutumunun kanıtıdır. #Tele1Susturulamaz.

ÇGD: BAĞIMSIZ GAZETECİLİK CEZAYLA SUSMAZ

Çağdaş Gazeteciler Derneği: #Tele1Susturulamaz çünkü bağımsız gazetecilik cezayla, talimatla susmaz. Talimatla makamlara, kürsülere gelenler tabii ki bağımsız gazetecilikten anlamaz ama öğrenecekler nasıl bir suça ortak olduklarını.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke: Saray rejimi gerçek gazetecilere, gerçek habere tahammül edemiyor. Cezalarınız gerçekleri karartamaz! #Tele1Susturulamaz

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray: #Tele1Susturulamaz. Medya tarihi için bu utanç verici bir kayıttır. Bu anayasa ve hukuka aykırıdır.

Eski CHP milletvekili Mustafa Balbay: Kararttığınız Tele1 ekranı değil, Türkiye'nin geleceği. Buna izin vermeyeceğiz. Diktatörlük, bir kişinin milyonlara zulmetmesi değildir, milyonların bir kişinin zulmünü kabul etmesidir. Tele1, bunu reddetmenin adıdır. Karanlık da öğreticidir. Tele1'i karartan İktidar kendini tarif ediyor. #Tele1Susturulamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Tele1 bu gece yarısından itibaren 5 gün süreyle karartılıyor. İktidarın ‘sopası’ RTÜK eliyle halkın gerçekleri öğrenmesini engelleniyor. 2020 Türkiye’sinde ekranlar 5 gün kararıyor. İleri demokrasi kıskandırıyor!!! #Tele1Susturulamaz

MEDYANIN YÜZDE 95’İ İKTİDARA HİZMET EDİYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Tele1 bu gece yarısından itibaren 5 gün süreyle hukuksuz bir şekilde karartılıyor. Ekran karartarak hakikatin yayılmasını engelleyebileceklerini zannedenler bir kez daha yanılacaklar! #Tele1Susturulamaz

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Medya, Türkiye'de yüzde 95'i ile iktidara hizmet ederken kalan % 5'in varoluş mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. #Tele1susturulamaz

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Gerçekleri dile getiren medyayı susturmak için RTÜK eliyle darbe yapıyorsunuz.Türlü kumpaslarla halkın haber alma hakkını engelliyorsunuz! Kararan TELE1'in ekranı değil; AKP'nin ülkeyi getirdiği durumdur! #Tele1Susturulamaz

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl: Gerçekleri söyleyen herkesi susturmak istiyorlar. Bunun medyadaki aracı da RTÜK. Halkın haber almasının, doğruları öğrenmesinin önündeki en büyük engel mevcut iktidardır.Kararan TELE1'in ekranı değil, iktidarın ülkeyi sokmaya çalıştığı haldir. #Tele1Susturulamaz