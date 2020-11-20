Telefonla konuşan motosikletliyi uyardı, yolun ortasında dayak yedi

Gaziantep'in 75'inci Yıl Mahallesi'nde 26 Ekim günü aracıyla trafikte seyir halindeyken kendisine çarpmak üzere olan motosikletliyi uyaran Ali Bayram Hakabakan, uyarının ardından çıkan tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü ve yakınlarının saldırısına uğradı.

Biri bebek olan 2 çocuğunun önünde 3 kişinin saldırısına maruz kalan Hakabakan'ın darp edildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

HALEN TEHDİT EDİLİYORUM

Hakabakan, olayın ardından darp raporu alarak kendisini darp eden kişilerden şikayetçi olurken, şahıslar bir gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Kendisini darp edenlerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Hakabakan, şikayetten vazgeçmesi için kendisini darp edenlerin yakınları tarafından tehdit edildiğini belirterek, “Ben şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Ben onların tutuklanmasını istiyorum. Cezaların caydırıcı olması gerekiyor” dedi. (İHA)