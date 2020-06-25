Televizyonu son sese getirip eşini öldürmüştü… Savcı haksız tahrik indirimi istedi!

7 Aralık 2016’da Recep İnçke, Kağıthane’deki evinde iki yıllık eşi Nisa Ece İnçke’yi (25) kurşunlayarak öldürmüştü. İnçke, eşini vurmadan önce silah sesinin dışarıdan duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açmıştı.

”İHANET ETTİ” DEMİŞTİ

Oayın ardından tutuklanan Recep İnçke yargılandığı İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaptığı savunmasında, ”Onurum, gururum ve şerefim için buradayım. Bunu söylemekte zorlanıyorum. Çok sevdiğim eşim vardı, aldatıldım, ihanet etti. Telefon mesajlarında da yaptığı ihanetler zaten yazıyor. En son kendimi kaybettim. Cinnet getirdim” demişti.

Yapılan yargılama sonrasında sanık İnçke, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan da 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme verilen cezada herhangi bir indirim uygulamamıştı.

YARGITAY ”TASARLAMA YOK” DEDİ

Karara itiraz eden sanık avukatı, Yargıtay’a başvurarak kararın bozulmasını talep etti. Talebi değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın eşini görüşme bahanesiyle eve çağırıp tabanca ile 4 kurşun sıkarak öldürmesi olayında sanığın suçu tasarlayarak işlediğine dair delil bulunmadığını belirtti.

Yargıtay kararında sanığa, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini belirterek, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına hükmetti.

SAVCI ”HAKSİZ TAHRİK VAR” DEDİ

Bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davanın ilk duruşması dün İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Tutuklu sanık Recep İnçke duruşmaya SEGBİS sistemi ile katıldı.

Mahkeme, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına karar vererek, savcıya esas hakkındaki görüşünü sordu. Savcı, mütalaasında tasarlama şartlarının ispatlanamadığını belirterek, sanığın öldürme kararını uzun bir süre önce alıp almadığının belli olmadığını söyledi. Savcı, hayatını kaybeden Nisa Ece İnçke’nin sadakat yükümlülüğünü ihlal edip etmediğinin ispatlanmadığını belirterek, “Küçük bir tereddüt halinde dahi şüpheden sanığın yararlanması gerektiği, bu bağlamda sanığın ikrarına bütün olarak itibar edilmesi ve suçu haksız tahrik altında işlediğinin kabul edilmesinin hakkaniyete uygun olacağı değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

”ABLALARI TANIK OLARAK DİNLENSİN”

Savcı sanığın, ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık İnçke, ”Eşimin beni aldattığı hususunda iki tane ablasının dinlenmesini talep ediyorum” dedi. Alınan beyanın ardından mahkeme esasa ilişkin savunmaların hazırlanması için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.