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TEM otoyolu Bolu Dağı’nda yol çalışması 2 gün ertelendi

Bolu’da, yarın başlaması beklenen TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametindeki 1 ay sürecek derz yenileme çalışması 2 gün ertelendi.

20:10 -
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TEM otoyolu Bolu Dağı’nda yol çalışması 2 gün ertelendi

Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde 12 Ekim'de başlaması beklenen 1 ay sürecek olan derz yenileme çalışması 2 gün ertelendi.

Karayollarından alınan bilgiye göre, 14 Ekim itibariyle yolun Ankara yönünün ulaşıma kapatılacağı belirtilirken sürücülerin, Kaynaşlı Gişeleri’nden D-100 karayoluna yönlendirileceği ifade edildi.

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülerin ise, otoyola Abant Kavşağı’ndan giriş yapacakları açıklandı. Otoyolun Ankara yönünde 1 ay sürecek çalışmanın 14 Kasım’da tamamlanacağı öğrenildi. İHA

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Ankara Bolu D-100
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