TEM Otoyolu’nda feci kaza: Bir kişi öldü

Kaza TEM otoyolu Edirne istikametinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Kazım Aydın’ın kullandığı kamyon ile Edirne istikametinde seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir sebeple aynı yönde önünde giden Burak Kanat’ın kullandığı plakalı kamyona arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kamyon sürücüsü Kazım Aydın aracın içinde sıkıştı. Diğer kamyon sürücüsü Burak Kanat ise hemen aracı sağa çekip durumu polis, İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon kupasında sıkışan sürücü Kazım Aydın’ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Bu sırada hafif yaralanan diğer kamyon sürücüsü Burak Kanat ise başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemi alarak yolu tek şeritten verdi.

TEM’DE TRAFİK OLUŞTU

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu Kazım Aydın’ı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri de Aydın’a ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı çıkarılan Aydın’ın hastaneye giderken hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza sonrası her iki kamyon da İBB’ye ait büyük çekicilerle yol kenarına alındı. Polis ekiplerinin tek şeritten verdiği yol tamamen araç geçişine açıldı. (DHA)