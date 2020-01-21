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TEM Seyrantepe’de zincirleme kaza! Yaralılar var

TEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

19:45 -
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TEM Seyrantepe’de zincirleme kaza! Yaralılar var

Kazada yaralılar var. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. (İHA)

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