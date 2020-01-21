TEM Seyrantepe’de zincirleme kaza! Yaralılar var

Kazada yaralılar var. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. (İHA). İLGİLİ HABERMecidiyeköy&#039;de motosiklet metrobüse çarptı: 1 ölü 2 yaralı. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/tem-seyrantepede-zincirleme-kaza-yaralilar-var-5580493","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/tem-seyrantepede-zincirleme-kaza-yaralilar-var-5580493","pageType":"yazi","pageIdentifier":5580493,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"TEM Seyrantepe&#8217;de zincirleme kaza! Yaralu0131lar var"});aip('newsArticle', {"identifier":5580493,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/tem-seyrantepede-zincirleme-kaza-yaralilar-var-5580493/","headline":"TEM Seyrantepe&#8217;de zincirleme kaza! Yaralu0131lar var","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":1579625143,"datePublished":1579625143,"dateModified":1579625143,"info":"{"seo_news":"false"}"});