TEM’de çekici tehlikesi: Zikzaklar çizerek duvara çarptı

Görüntüler TEM Otoyolu Kocaeli-İstanbul yönünde kaydedildi. Çekicinin sürücüsü üç şeritli yolda zikzak çizmeye başladı.

Sürücünün kontrolsüz bir şekilde yaptığı manevralar yoldaki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Orta şeritten, sol şeride geçmeye çalışırken arkadan gelen bir midibüsle çarpışma tehlikesi de atlatan çekicinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yol kenarındaki duvara çarpan çekici daha sonra yeşillik alana çıktı. Aracın kapısı açılınca sürücü düşmekten son anda kurtuldu. Araç daha sonra yine yola girdi.

Sürücünün zikzakları, kazaya davetiye çıkartan hareketleri ve en sonunda kaza yapması arkadan gelen başka bir araçtaki yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolcunun “Bak bak neler yapıyor. Abi bunun kafası güzel bunun kafası” demesi dikkat çekiyor. (DHA)