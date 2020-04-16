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TEM’de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı

İstanbul Başakşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan iki kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmalarının ardından kurtarıldı.

07:30 -
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TEM’de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı

Kaza saat 05:00 sıralarında, Mahmutbey Gişeleri’nin hemen gerisinde bulunan bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre Başakşehir'den Esenyurt'a giden Gökhan isimli şahıs idaresindeki plakalı otomobil, yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilin sürücüsü Gökhan, Levent G. Ve Ercan K. yaralandı.

ADETA CAN PAZARI YAŞANDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü ile Levent G.’nin kurtarılması için adeta zamanla yarışıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmalarının ardından kurtarıldı. Kazada hafif yaralanan Ercan K. Cep telefonu ile yakınlarına haber verdi.

FOTO: İHA

YARALILARDAN 2’SİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırılan, soyadı öğrenilemeyen Gökhan ve aracın arka koltuğunda oturan Levent G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)

Başakşehir cep telefonu Esenyurt Haber istanbul kaza otomobil Sağlık trafik
Son güncelleme: 07:45 16.04.2020
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