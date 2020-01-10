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TEM’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilen kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

11:31 -
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TEM’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

TEM Elmalı-Ümraniye yönünde meydana gelen trafik kazasında can kaybı ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaza  edeniyle TEM Otoyolu’nun üç şeridi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde kapandı. Bölgede her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. (DHA)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istanbul kaza Polis Sağlık trafik
Son güncelleme: 11:40 10.01.2020
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