TEM’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

TEM Elmalı-Ümraniye yönünde meydana gelen trafik kazasında can kaybı ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaza edeniyle TEM Otoyolu&#8217;nun üç şeridi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde kapandı. Bölgede her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. (DHA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/temde-kaza-olu-ve-yarilar-var-5560335","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/temde-kaza-olu-ve-yarilar-var-5560335","pageType":"yazi","pageIdentifier":5560335,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"TEM&#8217;de feci kaza: u00d6lu00fc ve yaralu0131lar var"});aip('newsArticle', {"identifier":5560335,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/temde-kaza-olu-ve-yarilar-var-5560335/","headline":"TEM&#8217;de feci kaza: u00d6lu00fc ve yaralu0131lar var","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Fatih Sultan Mehmet K\\u00f6pr\\u00fcs\\u00fc","istanbul","kaza","Polis","Sa\\u011fl\\u0131k","trafik"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/10/iecrop/motor-foto-dha_16_9_1578645628.jpg","author":"ali.inan","dateCreated":1578645062,"datePublished":1578645062,"dateModified":1578645637,"info":"{"seo_news":"false"}"});