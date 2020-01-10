TEM’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

TEM Elmalı-Ümraniye yönünde meydana gelen trafik kazasında can kaybı ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaza edeniyle TEM Otoyolu’nun üç şeridi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde kapandı. Bölgede her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. (DHA)