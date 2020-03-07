TEM’de lüks otomobille yarış faciayla bitiyordu

Soyadı öğrenilemeyen Semih isimli bir sürücü ile plakası alınamayan iki otomobil sürücüsü TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde iddiaya göre yarış halinde ilerliyordu. Lüks otomobillerle trafikte makas atarak ilerleyen sürücülerden Semih, Seyrantepe mevkine geldiğinde kontrolünü kaybederek Ali Recep Kalemci’nin kullandığı ticari taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ticari önce bir otomobile çarptı ardından da yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi. Kazaya sebep olan lüks otomobil ise yaklaşık 200 metre ileride durabildi.

Kazaya karışan 3 otomobille maddi hasar meydana gelirken takside bulunan bir yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yarış halindeki diğer sürücüler ise olay yerinden kaçtı.

Hafif yaralı olan yolcu olay yerinde ambulansta tedavi edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KAZAYI ANLATTI

Kazayla ilgili konuşan taksi sürücüsü Ali Recep Kalemci, “Orta şeritte normal 70 kilometre hızla seyir halindeydim. Üç otomobil makas atarken biri bize arkadan vurdu. Yarışıyorlardı, hem de acayip bir yarış. Bu yolda sanki ralli yarışı yapıyorlar. Üç araç vardı ama biri kaçtı gitti. Hakikaten Allah korudu bizi, direksiyonumuz sağlam olmasa zincirleme kazada kaç kişi ölecek Allah bilir. Birilerinin ralli hevesi insanların ölümüne neden oluyor” dedi. (DHA)