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TEM’de zincirleme kaza: 25 araç birbirine girdi

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde, TEM otoyolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı zincirleme kazada 25 araç hasar gördü.

10:59 -
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Kazalar sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Gümüşova rampaları bitiminde yaşanan ilk zincirleme kazada Ankara yönüne giden bir araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı.

FOTO: DHA

Ardından da kaza yapan aracın arkasındaki 15 araç birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hasar gören araçları kaldırmaya çalışırken, bu kez yine Gümüşova rampaları başlangıcında 10 aracın karıştığı zincirleme kaza  ihbarı geldi.

FOTO: DHA

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara yönü yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Araçlar çekicilerle kaldırdıktan sonra trafik normale döndü. Yaşanan kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. (DHA)

Ankara Düzce Emniyet kaza Polis Sakarya trafik yağmur
Son güncelleme: 11:08 02.06.2020
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