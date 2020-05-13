Temel Karamollaoğlu’ndan İstanbul depremi uyarısı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgını mücadelesindeki gelişmelerin altını çizen Karamollaoğlu, dünya genelinde ve Türkiye'de vaka sayısındaki azalmanın umut verdiğini ifade etti.

Beklenen İstanbul depremine hazırlıksız olunduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “İstanbul'da olası bir depremin getireceği sıkıntılar dile getiriliyor. Ve bu büyük riske rağmen deprem toplanma alanlarının ne kadar vahim olduğunu görmekteyiz. Bu konularda da yetkililerin gerekli tedbirleri alması gerekmektedir” diye konuştu.

“AVM'LERDEKİ AÇILIŞ NEYE VESİLE OLACAK GÖRECEĞİZ”

Corona virüsü salgını devam ederken dünyada ve Türkiye'de vaka sayılarının her geçen gün azalmasının umut verici olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, normalleşme süreciyle ilgili şu yorumlarda bulundu.

* Eğer biz bu adımları atarken dikkatli olmaz ve yanlış yerlerden başlarsa o zaman pişmanlık duymak bize fayda getirmez. Özellikle bugün için AVM'ler açıldı ama AVM'lerdeki açılış neye vesile olacak onu göreceğiz.

* Burada esas olan Bilim Kurulu'nun tarafsız karar verebilmesine zemin hazırlamaktır. Bu noktada bizlere düşen sağlık çalışanlarının ve uzmanların tavsiyelerine uymak, tedbiri elden bırakmamaktır.

* Ben sağlık çalışanlarımıza bir kere daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten muazzam bir gayret ortaya koydular.

“TÜRKİYE'NİN YURT DIŞINDA İTİBARI KALMADI”

Ekonomide gidişatın iyi olmadığını belirten Saadet Partisi lideri doların 7 lirayı geçmesinin ve daha sonra yeniden 7 liranın altına düşmesinin ekonomide bir düzelme olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye'nin yurt dışında itibarı kalmadı, ekonomide alınan kararlar Türkiye'nin ekonomide kendi kendine yetmeyecek bir ülke olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin brüt dış borç stoku 450 milyar dolar. 160 Milyar dolar taksidi var ödenmesi gereken.

* Türkiye'nin kredi kalmadığı için bunu normal bir yolla tedarik etmek mümkün değil. Yol IMF'yi gösteriyor ama IMF'ye gidemiyorlar. IMF'nin en tehlikeli yanı bir ülkeye el uzattığı zaman o ülkenin bütün politikalarını kendi benimsemesidir.

* Kim ne derse desin bu iktidar iş başına geldiği zaman 2002 yılında yapılan övgüleri hatırlıyoruz. O övgüler iktidarın IMF politikalarına yakın olduğunu gösteriyor. Bugün Türkiye'nin ayağa kalkmasının yolu kutulaşmayı ortadan kaldırmaktır.

* Bugün hala Şehir Hastaneleri yapılmasa salgınla baş edemezdik diyorsunuz. Siz bu türküyü istediğiniz kadar söyleyin Şehir Hastanelerinin mali yükünü neyle izah edeceksiniz? Hala belediyelerin yardımlarını engelliyorsunuz, Allah'tan korkun ya.

* Böyle çifte standart olur mu? Muhalif belediyelerin hesaplarına el konuluyor. Maaşlarına ödemelerine fırsat verilmiyor. İktidar maliyeden gidecek paralara, iller bankasından gidecek paralara el koyuyor. Bu mantık doğru değil.

“BİZ FERT BAŞI 1000 LİRA VERİLSİN DEDİK GİTTİLER HANE BAŞI VERDİLER”

“Bunun yanı sıra İşsizlik de artıyor. Fakat iktidar mart ayının değil Şubat ayının rakamlarını açıklıyor. Siz bu rakamlarla insanları kaldıramazsanız, unutmayın bu algılar çabuk değişir” diyen Karamollaoğlu, TÜİK'in son rakamlarıyla verilen rakamların değiştirildiğini ifade ederek TUİK'in son rakamlarını şöyle aktardı:

“-Enflasyon yüzde 12

-İşsizlik yüzde 13.6 (Şubat Ayı, 4 milyon 228bin kişi)

-Genç işsizlik yüzde 24.4 (Şubat Ayı)

* Ekonominin gidişatı tahmin edilenin çok daha ötesinde kötüye gidiyor. Biz fert başı 1000 lira verilsin dedik gittiler hane başı verdiler. Esnafa bankaların yolunu gösterdiler.

* Yüzde 13-14 faizle kredi almayı zorluyor. Esnaf zamanı gelince bu borcu nasıl ödeyecek. Bu iktidarın esnafın yanında durması şart, bu borçların ödenebilmesi için nakdi yardım yapılması şart

“DARBE OLMA İHTİMALİNİ ŞAHSEN GÖRMÜYORUM”

Corona virüsü salgını sürecinde yaşanan zorluklara dikkat çeken Karamollaoğlu, iktidarın gündemi değiştirmeye çalıştığını öne sürdü. Karamollaoğlu şöyle konuştu:

* İktidar ise yaşanan ekonomik sıkıntıyı maskelemenin derdinde! Neymiş efendim, askeri darbe söylentileri varmış, kenetlenmek lazımmış! Sanki böyle bir şey varmış gibi televizyonlarda herkes bunu konuşuyor.

* Darbe konuşularak önlenemez, darbe olma ihtimalini şahsen görmüyorum. Birilerinin çıkıp 15 Temmuz'da ki gibi gafil avlanmayacağız kimlerin hakkından geleceğimizin sitemizin içinde liste yaptık demesi kadar büyük bir alçaklık olmaz.

* İktidar bununla alakalı tek bir adım atmış gözükmüyor. Hemen sorgulama başlatılmalı, katliamdan bahsediyoruz katliamdan… Liste yaptık biz kimleri katledeceğimizi biliyoruz diyor.

* Bu ne biçin bir insanlık? Ne yazık ki bizim savcılarımız elleri kolları bağlı bekliyor. Başkası kazara böyle bir şey yapsa ayağa kalkarlardı.

“AVM'DEN ÖNCE ADLİYELER AÇILMALIYDI”

Salgın sürecinin sonuna yaklaşırken iyi planlar yapılması gerektiğine dikkat çeken Karamollaoğlu, İkinci bir dalganın gelmesinden endişe etiğini belirtti. Temel Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

* İktidarın kendi şahsi görüşü doğrultusunda değil, Bilim Kurulu tavsiyeleri yönünde karar verilmelidir. AVM'lerin açılması önemli ama adalet mekanizmasının açılması da bir o kadar önemli. Bu sebeple adliyeler açılmalıdır.

* Bir normalleşme varsa önce adalet kurumunun işleyişi rayına oturtulmalıydı. Camilerin açılması da dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.

* Biz topluma zarar verecek tarzda camileri doldurmanın doğurabileceği zararların ele alınması söz konusu elbette ama tedbirler gevşerken camilerimizi içinde gerekli tedbirler ele alınmalıdır.

* Uzun zamandır ezanları dinliyoruz ama camide namaz kılamıyoruz. Özellikle Cuma namazlarını eda edememenin hüznü var milletimizde.

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