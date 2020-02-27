Temel kaydı dükkan çöktü… Faciadan dönüldü

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Ragıp Tüzün Mahallesi Çarşı Caddesi’nde temel kazısı yapılan alanın bitişiğindeki 2 katlı hırdavatçı dükkanı, saat 06.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü.

Gelen ekipler, göçük alanında gaz kaçağı olduğunu fark etti, doğal gaz dağıtım firmasından ekip istenerek gaz kestirildi.

KÖPEK GÖÇÜKTE KALDI

İş yeri sahibi ve işletmecisi de olay yerine geldi.

Dükkanın sahibi olan Murat Birdal, çöken dükkanın yanındaki inşaat çalışmasını işaret ederek, güçlendirme kazıklarıyla dükkanının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Dükkanın gündüz çökmediğine şükreden Birdal, ‘”llah'tan dükkan gündüz çökmedi. Gündüz saatlerinde dükkan içerisinde 20-30 kişi olurdu. İçeride bir tane de kurt köpeği vardı. Arkadaşlar köpeği arıyor” dedi.

Köpeği arama çalışmaları sürüyor. (DHA-İHA)