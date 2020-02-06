Temel kazısı faciaya sebep oluyordu!

Manisa'da Akmescit Mahallesi'nde inşaat için temel kazısında faciadan dönüldü. Kazıda yanda biri iki diğeri beş katlı iki binanın temeli hasar aldı.

Apartmanın giriş kısmı, temel kazısının olduğu boşluğa çöktü. Günlerdir artçı depremler yüzünden tedirgin olan vatandaşlar yine deprem oluyor korkusuyla kendilerini dışarı attı. Dairelerde çatlaklar oluştu.

Polis, itfaiye, doğal gaz ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Doğal gaz kaçağı yaşanmasıyla birlikte mahalleyi gaz kokusu sardı, ekipler doğal gazı keserek önlem aldı.

İki binadaki sekiz dairede yaşayan 22 kişi, Yunus Emre Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü'nün gösterdiği pansiyon ve otellere yerleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Denetim Uzmanları binada incelemelerde bulunarak çökmenin neden meydana geldiğini araştırmaya başladı. İnşaatın temel kazısı da durduruldu.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Hasar gören binanın karşısında oturan Rasim Cesur, şunları söyledi:

* Temel kazısını bitirdiler ama yağmur başladı. Üst köşede toprak kayması oldu.

* Büyük bir gürültü duyduk, giriş kapısı çöktü. Emniyet, polis geldi, insanlar tahliye edildi.

* Sekiz dairedeki insanlar büyük bir panik yaşadı.

Mahallede yaşayan Müzeyyen Kahraman da şöyle konuştu:

* Temel kazısında derin girmişler, binanın girişi büyük bir gürültüyle yıkıldı. Deprem sandık. Polisler hemen müdahale etti.

* Doğal gaz patladı, su patladı. Korku yaşadık. Bir an önce mağduriyetler giderilsin.

Manisa Valiliği inşaat firması ve müteahhit hakkında soruşturma başlattı.