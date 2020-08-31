Temel Kotil kimdir? TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil nereli?

2005-2016 yılları arasında THY Genel Müdürlüğü görevini yürüten, son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü koltuğunda oturan Prof. Dr. Temel Kotil corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı yoğun bakıma alındı.

TEMEL KOTİL KİMDİR?

Kotil, 1959 yılında Rize'de Gündoğdu beldesinin Araklı mahallesinde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun oldu, 1986'da Michigan Üniversitesi'nin “Uçak Mühendisliği” bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991’de de yine Michigan Üniversitesinde “Makine Mühendisliği” bölümünde doktorasını tamamladı.

Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yaptı. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993–94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürüttü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet vermiş ve daha sonra New York'ta Advanced Innovative Technologies Inc.’de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığı'nı üstlendi. Kotil 2005-2016 yılları arasında THY Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştü.