TEM’i trafiğe kapattılar, eylem yaptılar!

TEM otoyolu Ispartakule Mevkii’nde 27 Aralık Cuma günü meydana gelen kazada, motosikleti ile seyir halinde ilerleyen Mesut Altındağ’a çarpan otomobilin sürücüsü, yaralıyı olay yerinde bırakarak kaçtı.

Altındağ’ın arkadaşlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grup, kazaya neden olan otomobil sürücüsünün bulunarak, hakkında işlem yapılması için TEM Otoyolunu kapattı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Otobüs ve otomobillerle gelen grup, araçlarını otoyolda durdurup, ellerindeki pankartlarla slogan atarak ilerledi. Kazanın yaşandığı noktaya gelen grup, burada basın açıklaması yaptı.

Grup açıklama yapan Murat Babaçoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Arkadaşımız, dostumuz, 3 evladı olan bir insan. Burada iş yerine giderken arkadan gelen otomobil arkadaşımıza çarpıyor. Çarptığı yetmiyormuş gibi ölüme terk edip gidiyor.

*Arkadaşımız yoğun bakımda ve sağ kolunu kaybetti. Biz, buradan herkese sesleniyoruz. 3 tane evladına karşı hiç vicdanlar sızlamadı mı? Adalet arıyoruz başka hiçbir şey değil.

*Belki arkada hastası olanlar vardır, yolu şimdilik açacağız eyleme son veriyoruz. Belki o vicdansız olabilir, biz öyle olmayacağız. En yakın zamanda onun yakalanıp adaletin karşısına çıkarılmasını bekliyoruz.

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