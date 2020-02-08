TEM’in İstanbul yönü ulaşıma kapandı!

Sağlık görevlileri, 1 otobüs olmak üzere 5 aracın çarpıştığı kazada yaralılara müdahalede bulundu. İstanbul yönüne giden araçlar D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi. DHA. . &nbsp;. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/temin-istanbul-yonu-ulasima-kapandi-5614155","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/temin-istanbul-yonu-ulasima-kapandi-5614155","pageType":"yazi","pageIdentifier":5614155,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"TEM&#8217;in u0130stanbul yu00f6nu00fc ulau015fu0131ma kapandu0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5614155,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/temin-istanbul-yonu-ulasima-kapandi-5614155/","headline":"TEM&#8217;in u0130stanbul yu00f6nu00fc ulau015fu0131ma kapandu0131!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Bolu","D-100","istanbul","kar ya\\u011f\\u0131\\u015f\\u0131","kaza","Polis","Sa\\u011fl\\u0131k"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1581177333,"datePublished":1581177333,"dateModified":1581177795,"info":"{"seo_news":"false"}"});