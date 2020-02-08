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TEM’in İstanbul yönü ulaşıma kapandı!

TEM yolu Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı mevkisinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

18:55 -
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Sağlık görevlileri, 1 otobüs olmak üzere 5 aracın çarpıştığı kazada yaralılara müdahalede bulundu. İstanbul yönüne giden araçlar D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi. DHA

 

AYRINTILAR GELİYOR…

Bolu D-100 istanbul kar yağışı kaza Polis Sağlık
Son güncelleme: 19:03 08.02.2020
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