Temizlikçi kılığına giren polis büyük vurgunu ortaya çıkardı

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri Bağcılar'da bir iş yerinde yasa dışı yollarla üretilen ilaçların depolandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belediye temizlik işçisi yeleği giyen polis memurları, fiziki takiple iş yerini günlerce izledi.

POLİS SOKAKLARI SÜPÜREREK TAKİP ETTİ

Polis ekipleri, izledikleri iş yerine gelecek şüphelilerinin dikkatini çekmemek için dönüşümlü olarak günlerce yerleri süpürdü. Araştırmada şüphelilerin, depoda tuttukları ilaçları Irak, İran ve Suriye'ye sevk etmek için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon kararı alındı.

Polis ekipleri, iş yerinin bulunduğu sokakta beklemeye başladı. İş yerine gelen şüphelinin kapıyı açmasıyla operasyon startı verildi ve şüpheli gözaltına alındı. Temizlik görevlisi kılığındaki polisin de katıldığı operasyon anları kameralara yansıdı.

SIĞINMACILARA AİT ÜCRETSİZ İLAÇLAR

Adreste yapılan aramalarda, 212 bin 568 paket ilaç ele geçirildi. İncelenen ilaçların çoğunun üzerin ‘Arapça' yazılar olduğu belirlendi. İlaçların önemli bir kısmının Sağlık Bakanlığı tarafından sığınmacı olarak ülkemizde bulunan Suriyelilere verilen ücretsiz verilen ilaçlar olduğu öne sürüldü.

YASA DIŞI REÇETE

Bazı ilaçların ise hastanelerde tedavi gören kişiler adına yazılan ilaçlar olduğu ancak hastaların bu ilaçlardan haberdar olmadığı anlaşıldı. Şebekenin yasa dışı olarak reçete düzenlettiği ve bu ilaçları usulsüz olarak elde ettiği anlaşıldı. Bu şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da zarara uğratıldığı öne sürüldü.

MERDİVEN ALTI ÜRETİM

İlaçların bir kısmının ise kaçak yollarla elde edilen “Sildenafil”den yasa dışı olarak üretilen cinsel içerikli haplardan oluştuğu belirtildi. Özellikle gıda boyası eklenerek ‘mavi’ renkte hazırlanan yasa dışı ilaçların sağlıksız ortamlarda üretildiği belirtildi. Sildenafil katkılı ilaç ya da takviye ürünlerinin Sağlık Bakanlığı izni olmadan imal edilmesinin ve piyasaya sürülmesinin yasak olduğu ifade edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüpheli serbest kalırken, kaçak ilaç şebekesine yönelik soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.