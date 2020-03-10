Tepeli Pelikanlara yapay üreme platformu

Ülkemizde düzenli olarak Aydın Büyük Menderes Deltası, Gediz Deltası, Manyas Gölü ve Aktaş Gölü'nde üreme yapan Tepeli Pelikanları, öncelikli türler arasında değerlendirilerek, Tür Koruma Eylem Planına alındı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN)'e göre, küresel ölçekte ‘Tehdide Yakın' olarak sınıflandırılmış bir tür olan Tepeli Pelikanları için hazırlanan plan çerçevesinde, ihtiyaçlarını karşılayacak boyutta yapay üreme platformları için yer tespiti yapıldı.

“SULAK ALANLARA MÜDAHALELER SIKINTI YARATIYOR”

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Tepeli Pelikanların yaşadığı habitatlarda yapılacak iyileştirme çalışmalarının pek çok türe de fayda sağlayacağını söyledi. Sürücü, şu ifadeleri kullandı:

* Tepeli Pelikanlar yuvalarını genel olarak sulak alanlarda bulunan alüvyon adacıkları ve zaman zaman sazlıklar arasındaki kısmen yüksek tepecikler üzerinde yapıyor.

* Bu tip habitatlar sulak alan su rejimine yapılan müdahaleler sonucunda azalan alüvyon miktarları, sulak alanda aşırı azalan, ya da aşırı artan su miktarı sonucu büyük oranda yok oluyor.

* Bu nedenle düzenli olarak Aydın Büyük Menderes Deltası, Gediz Deltası, Manyas Gölü ve Aktaş Gölü'nde üreme yapan Tepeli Pelikanlar için, Tür Eylem Planı kapsamında Manyas Gölü ve Büyük Menderes Deltası'nda ihtiyaçlarını karşılayacak boyutta yapay üreme platformlarının yapılacak.

MENDERES DELTASI'NDA İKİ ADACIK ÜZERİNE KURULACAK

* Ahşap yapay platformların Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Karina Dalyan'ında hangi adalara kurulacağıyla ilgili bir komisyon kuruldu.

* Yer tespiti yapan komisyon, üreme döneminin sona erdiği Temmuz ayından itibaren ilk aşamada iki farklı adacık (kumsal) üzerine, hazırlanacak üreme platformlarının araziye monte edilmesini kararlaştırdı.

* Daha sonra artan popülasyonun üreme yeri ihtiyacına göre yeni platformalar yapılacak.

“TEPELİ PELİKANLARI ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK ZENGİNLİK”

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş da Tepeli Pelikanların yuva alanlarında rahatsız edilmemesi konusunda balıkçılarla işbirliği yaparak bir bilinç oluşturmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Onmuş, şöyle konuştu:

* Bazen kuluçka dönemlerinde meraklı kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılar tarafından yuva yerleri rahatsız edilebiliyor. Bu tip durumlarda yerel balıkçılarla ortak çalışmalar yaparak, insanların yuvalara yaklaşmasının önüne geçmek istiyoruz.

* Üreme döneminde çok hassas olan Tepeli Pelikanların üreme kolonilerine ortalama 500 metreden daha fazla mesafede yaklaşılmamalıdır. Bu kısıtlılık sadece vatandaşlar için değil, balıkçılar, Milli Park görevlileri, sivil toplum kökenli ve akademik araştırmacılar için de geçerlidir.

* Tepeli Pelikanların nesillerini koruyabilmesi için bunlara hassasiyet gösterilmesi gerekir. Nesli tehlike altında bulunan Tepeli Pelikanlar, Büyük Menderes Deltası, Aydın ve ülkemiz için çok önemli bir zenginliktir.