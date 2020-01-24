Tepki çeken görüntüler! Şehir Hastanesi’nde ‘Yer Yok’ kavgası

Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz günlerde Kayseri Şehir Hastanesi’nde yaşandı. Kalp Damar Cerrahı olarak görev yapan Uzman Doktor Ramazan Aşık ile hasta Ömer Bayer'in oğlu arasında yaşandı. Sosyal medyada da hızla yayılan görüntüler bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O DİYALOG

Tepki toplayan videoda yaşanan diyalog şöyle; “Hasta Hacı Ömer Bayer’in oğlu: “Hocam 4 aydır rica ediyorum. 4 aydır hiç mi çıkan yok. Bu böyle olmaz. Benim babamın ayağı kesilecek. 100 kilometre yoldan geldim. 4 aydır bekliyorum. Dayanamıyorum hocam.”

Kalp Damar Cerrahı olarak görev yapan Uzman Doktor Ramazan Aşık: “Yer yok. Sen bir tane hastasın, senin gibi yılda 10 tane geliyor. Bekleyeceksin. Aciliyeti yok. Babanın aciliyeti yok. Ben bu ameliyatı yaparım ama ben istediğim zaman yaparım. Bir şeyi bu kadar zorlama”

KONUYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntülerin kısa süre sonra sosyal medyada yayılmasının ardından Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili detaylı bir açıklama yayınladı. Yaşanılan durum hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Hastanemizde Kalp Damar Cerrahı olarak görev yapan Uzm. Dr. Ramazan AŞIK ile hasta Hacı Ömer BAYER'in yakını arasında geçen “hastasının ameliyat edilmediği ve sürekli ertelendiği, bu gerekçe ile sıkıntı yaşadıkları” iddiasıyla bir tartışma yaşanmış ve bu durum habersiz çekim ile kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşımı yapılmıştır”

SADECE DOKTORLA GÖRÜŞÜLMÜŞ!

Konu hakkında hastanemiz idaresince Uzm. Dr. Ramazan AŞIK'tan bilgi alındığı belirtilen açıklamada hasta ya da yakınıyla görüşülüp görüşülmediğine dair bir bilgi olmaması dikkat çekti.

Açıklamada “Hasta 2 yıl önce spontan femoral arter anevrizması nedeniyle ameliyat edilmiştir. Ameliyat sonrasında tam iyileşme ile taburcu edilmiştir. 4 ay sonra tekrar polikliniğe başvurup muayene olan hastada, takılan grefti 3 cm'lik kısmının cilt üzerinde olduğu tespit edilmiş ve greftin çıkarılması için tekrar ameliyat edilmesi gerektiği ancak bu durumun acil bir cerrahi işlem gerektirmediği bilgisi verilmiştir” denildi.

“HASTA AMELİYATTAN SONRA TABURCU EDİLDİ”

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü açıklamada son olarak, “Bu durum sonrası hasta yakını doktora ulaşarak videoda görülen tartışma yaşanmıştır. Kamera kaydının yapıldığından haberi olmayan Dr. Ramazan AŞIK hasta Hacı Ömer Bayer'i 13.01.2020 tarihinde ameliyat etmiş ve 17.01.2020 tarihinde taburculuğunu gerçekleştirmiştir. Hasta yakınının ameliyat öncesi kayda aldığı videoyu, hastası taburcu olduktan sonra sosyal medyaya aktardığı anlaşılmıştır” ifadesine kullanıldı.