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Tepki çeken görüntülere inceleme başlatıldı

İzmit'te sahil kenarındaki otoparkta maske ve sosyal mesafeye aldırış etmeden eğlenen gençler kameralara yansıdı. Görüntülerle ilgili polis inceleme başlattı.

15:50 -
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İzmit’te dün gece sahil kenarındaki ücretsiz otopark alanına araçları ile gelen yaklaşık 100 genç, araçlardan açtıkları yüksek sesli müzik ile corona virüsü tehlikesini umursamadan eğlendi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise o anları cep telefon kamerasıyla görüntüledi.

DANS ETTİLER

Sosyal mesafe ve maske kurallarını önemsemedikleri görülen gençler, otopark içerisindeki yol üzerinde dakikalarca dans etti. Otoparkın bulunduğu yolu zaman zaman kapatan gençler bir süre sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.

Virüsün yayılmasına davetiye çıkaran görüntülerle ilgili polis inceleme başlattı. (DHA)

Son güncelleme: 15:52 21.06.2020
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