Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tepki toplayan görüntüler! Baba serbest bırakıldı

Esenyurt’ta akülü araçtaki çocuğunu otomobile bağlayarak çektiği için gözaltına alınan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22:18 -
Haberler Gündem
Tepki toplayan görüntüler! Baba serbest bırakıldı

Esenyurt Namık Kemal Mahallesinde yaşayan M.A. canı sıkıldığı gerekçesiyle çocuğunu dışarıya çıkartıp, çocuğunu bindirdiği akülü aracı otomobile bağlayarak Tonguç Baba Caddesi üzerinden gezdirmeye başlamıştı.

Yaşanan bu tehlike anın ise görüntülerinin medyada yer alması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlatarak baba M.A.'yı evinde gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü.

Foto: Sözcü

Emniyette yapılan işlemlerde babaya, “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet”ten 3 bin 180 lira, “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan ise 280 lira idari para ceza kesilmiş, ehliyetine de geçici olarak el konulmuştu.

Şubedeki işlemlerinin ardından “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” ve “Aile Yükümlülüğünü Yerine Getirmemek” suçlarından adli makamlara sevk edilen baba M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

İLGİLİ HABERGörenleri şoke eden fotoğraf! Gerçek babanın yazdıklarıyla ortaya çıktıGörenleri şoke eden fotoğraf! Gerçek babanın yazdıklarıyla ortaya çıktı

İLGİLİ HABERSokağa çıkma yasağını ihlal eden çocuk, arabanın altında kaldı!Sokağa çıkma yasağını ihlal eden çocuk, arabanın altında kaldı!
aile baba Çocuk Esenyurt kaza Kocaeli para Polis sosyal medya Sözcü trafik
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more