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Terasta bu kez konfetili parti yaptılar

Antalya'da, onlarca şirket çalışanı binanın terasında bir araya gelip konfeti ve içecekler eşliğinde kutlama yaptı. Corona virüsüne rağmen maske ve sosyal mesafe tedbirlerinin unutulduğu kutlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Güncellenme: 19:00, 24/12/2020
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Muratpaşa ilçesindeki plazada önceki gün maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak, meşalelerle kutlama yapan 36 kişiye toplam 113 bin 400 lira ceza yazılmasının ardından bu kez Konyaaltı ilçesinin Liman Mahallesi’nde benzer görüntüler kaydedildi.

İş merkezinin terasında bir araya gelen onlarca kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarını İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun genelgelerini hiçe sayıp, kutlama yaptı. Konfetiler patlatıp, içecekleriyle kadeh kaldıran grup, o anları dronla görüntületip, eğlendi.

Çevre binalarda oturanlar ise bu anları cep telefonu kamerasıyla ‘Korona partisi liman mahallesinde terasta’, ‘Kutlama var’, ‘Sosyal mesafe sıfır’ diyerek, sosyal medyadan paylaştı. DHA

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