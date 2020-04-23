Teravih namazı evde kılınır mı? Evde teravih nasıl kılınır?

Ramazan ayının simgelerinden bir tanesi de teravih namazı bu yıl camilerde cemaatle birlikte saf tutarak kılınamayacak. Yatsı ile vitir namazının arasında kılınan teravih namazının evlerde kılınıp kılınamayacağını merak ediliyor. Peki, teravih namazı evde kılınabilir mi?

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR? TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat. Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır.

Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için dört rekat Teravih namazı kılmaya” diye niyet ederiz

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik dualarını okuruz

3. Rekat

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

TERAVİH NAMAZI EVDE Mİ KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen “Ramazan ve Sorumluluk Bilinci” temalı “2020 Yılı Ramazan Ayı” tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 23 Nisan Perşembe akşamı kılınacak teravih namazının ardından cuma günü tutulacak ilk oruçla ramazan ayının başlayacağını belirtti.

Erbaş, ramazanda, camilerde teravih namazı kılınıp kılınmayacağına yönelik soruya da “Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilir. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır.” yanıtını verdi.

TERAVİH NAMAZININ VAKTİ NEDİR?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem Teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzını kılmadan vitir ve Teravih namazı kılınır ise vitir ve Teravihin yeniden kılınması gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; Teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.