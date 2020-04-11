Terhis ve celpler durduruluyor

Savunma Bakanlığı yetkilileri yeni projeyle ilgili SÖZCÜ'ye şu bilgileri verdi: Terhisi gelen askerlerimiz 14 gün önce durduruldu, kontrol altında tutulduktan sonra 1 Nisan'da terhis edildi.

En son 19 Mart'ta celp oldu. Bu tedbirlere rağmen bazı riskler ortaya çıktı. Şimdi terhis ve celplerin durdurulması konusu var. O nedenle gerekirse kısa bir süre için terhisleri uzatalım ve celpleri durduralım şeklinde yaklaşım var. Bedellileri de uzaktan eğitimle askerlik yaptıralım düşüncesi var.

100 bin kişi hareketli

Her dönemde, her celp'te asker geliyor, terhis oluyor. Aileleriyle 100 bini aşan bir nüfus hareketi sözkonusu. Terhis olunan andan itibaren, o bilet almaya gidiyor, yolculuk yapıyor, evlerine gidene kadar insanlarla teması oluyor. O nedenle terhis ve celpleri durdurma yönünde çalışmaların yapılması zaruriyet halini alıyor.

SINIR ÖTESİNDE HİÇBİR SORUN YOK

MSB yetkilisi Irak ve Suriye'deki son durumu anlattı: K. Irak'ta Pençe Harekat bölgesi ile Suriye'de Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib bölgesinde sıkı önlemler aldık.

Buralara giriş-çıkışlar ABD'ye, İngiltere'ye vize alıp gitmek kadar zor. İçeriye girişler ve çıkışlar durduruldu. Komutanların emri olmadan giriş ve çıkışlar yapılamıyor. Operasyon bölgelerimizde virüs yok. Kışlada sorun yok. Takip ediyoruz. Gözetim altında arkadaşlarımız var.

VİRÜSE KARŞI KOMMER

TSK'da corona virüsüyle mücadeleyi tek bir merkezden yürütmek için Conver-19'la Mücadele Merkezi KOMMER kuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu Bilim Kurulu gibi KOMMER TSK'ya danışmanlık yapıyor.

KOMMER sadece bakanlıkta değil, bir salkım halinde Genelkurmay, kuvvet komutanlıkları, ordu komutanlıkları, Donanma ve Hava Üsleri olmak üzere alt kademelere kadar devam eden bir yapılanma. Bilim Kurulu ile de irtibat halinde çalışıyorlar.

Corona virüsü ilk çıktığında İran sınırında önlemler aldık. Birliklerimizde tedbirleri çok disiplinli bir şekilde uyguluyoruz. Hamile personeli evlerine gönderdik, durumlarını izliyoruz.

MASKE SIKINTIMIZ OLMAZ

Bilim Kurulu'nun ve KOMMER'in görüşlerinin harfiyen askeri birliklerde uygulandığını ve bu konuda titiz davranıldığını kaydeden yetkili, maske, dezenfektan sıkıntısı çekilmediğini söyledi.

Bu konuda yapılanları şöyle aktardı: Askeri Dikimevlerimiz, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'muz var. 1 milyon maske ve 5 bin tulum yapan dikimevlerini kapasite artırımı yaparak 2 milyon maske ve 10 bin tuluma çıkardık.

Haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Haftada 110 bin tulum yapabilecek hale geldik. İlaç fabrikamızda haftada 5 bin litre dezenfektan üretimi yapıyoruz. Bunu 10 bin litreye çıkaracağız.