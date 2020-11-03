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Termal battaniye nedir, ne için kullanılır?

Acil durum ve afetlerde sıkça görülen, folyoyu andıran termal battaniyenin ilk yardım çantalarının içerisinde bulunması uzmanlar tarafından öneriliyor. Yaklaşık 70 yıldır kullanımda olan termal battaniye vücut ısısının korunmasını sağlıyor.

Güncellenme: 12:47, 03/11/2020
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Termal battaniye nedir, ne için kullanılır?

Mylar adı verilen bir maddeden üretilen termal battaniye, hacmi düşük ve ısıyı koruma özelliği ile dikkat çekiyor. Son dönemde özellikle İzmir depremindeki zarar gören mağdurlarda görülen battaniye merak konusu oldu.

TERMAL BATTANİYE NEDİR?

1950'lerde DuPont tarafından icat edilmiş, daha sonra NASA tarafından uzay görevlerinde kullanılmaya termal battaniye, içerdiği metal nedeni ile parlak bir görünüme sahiptir.

Termal battaniye, sarılı olduğu kişiyi ısıtma görevi değil mevcut ısıyı muhafaza ederek yalıtım sağlama görevini gerçekleştiriyor. Vücuda sarıldığı andan itibaren dışarıdaki havanın içeri geçmesini önleyen battaniye aynı zamanda terleme etkisini de ortadan kaldırarak buharlaşmayla oluşabilecek ısı kayıplarını da en alt düzeye indirir.

FOTO: SHUTTERSTOCK

TERMAL BATTANİYE İKİ YÖNLÜDÜR

Soğuk ve sıcağın yanı sıra su ve rüzgarı da geçirmeyen termal battaniye iki farklı yüzeyden oluşuyor. Bir yönü güneş koruması sayesinde serin tutmayı başarırken, diğer yönü ise ısıyı hapsederek vücudun sıcak kalmasını sağlar, böylece hipotermiyi engeller.

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