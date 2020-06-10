Termik santrallere arızalı oldukları dönemde bile 853 milyon TL teşvik ödendi

2019 yılında çevre yatırımlarını 7 yıl boyunca gerçekleştirmeyen 15 ve üzerinde termik santralin çevre yatırımlarından muafiyet sürelerinin 2,5 yıl daha uzatılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi iki kez TBMM gündemine gelmişti. Düzenleme TBMM’de kabul edilmesine karşın, Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiş ve bazı termik santrallerin faaliyetleri durdurulmuştu. Ancak süreç içinde 11 termik santrale çevre yatırımlarını gerçekleştirdikleri gerekçesiyle yeniden faaliyet izni verildi.

MİLYONLUK TEŞVİK

Greenpeace’in yaptığı araştırmaya göre bahsi geçen santraller çevre yatırımlarını gerçekleştirmemiş, filtrelerini takmamış olmalarına karşın 2018 ve 2019 yıllarında, arızalanıp hizmet vermedikleri günler de dahil olmak üzere milyonlarca TL teşvik ödemesi aldı.

ARIZA SÜRELERİ DİKKATE ALINMADI

Hesaplamalara göre 2018 yılında santrallere yapılacak ödemenin 148 milyon 678 bin TL olması gerekiyordu. Ancak arıza süreleri düşülmeden yapılan ödeme tutarı, 483 milyon 637 bin TL’yi buldu. 2019 yılında ise arıza süreleri dikkate alınsaydı yapılacak ödeme 204 milyon 978 bin TL iken, arızalar dikkate alınmadan yapılan ödeme tutarı, 723 milyon 365 bin TL’ye ulaştı.

Böylece santrallere, 2018’de arızalanıp çalışmadıkları ortalama 109 gün için toplam 334 milyon 959 bin lira, 2019’da arızalanıp çalışmadıkları ortalama 91 gün için de toplam 518 milyon 386 bin 758 lira teşvik verildi.

Termik santrallere 2 yıl içinde arızalı oldukları dönemde toplam 853 milyonluk teşvik ödenmiş oldu.

”MİADI DOLMUŞ SANTRALLER”

Greenpeace Akdeniz Program Direktörü Avukat Deniz Bayram, yeniden faaliyete başlayan santrallerle ilgili şunları söyledi:

* Söz konusu santraller miadı dolmuş, hem sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkımızı ihlal eden hem de ekonomik olarak büyük bir yük oluşturan santraller. Bu santrallerin yıl içindeki arıza sürelerine baktığımızda ne kadar verimsiz olduklarını ve Türkiye’nin elektrik arzını güvenceye almaktan uzak oldukları açıkça görülüyor.

* Söz konusu santrallere neden arızalı olduklarında bile milyonlarca lira teşvik ödemesi yapılsın? Arıza yapan sağlık düşmanı santrallere ödenen milyonlar, bunun yerine Türkiye’de sağlık sistemine, temiz enerji üretim sistemlerine ve geleceğimize yatırılabilir.

HANGİ SANTRALE NE KADAR ÖDENDİ?

Sivas’ta bulunan Kangal Termik Santrali, 2019’da toplam 68 milyon 935 bin 477 TL teşvik aldı, eğer arızalı olduğu günler için teşvik verilmeseydi bu rakam sadece 9 milyon 939 bin 609 TL olacaktı. Benzer şekilde Seyitömer Termik Santrali 2019’da toplam 100 milyon 748 bin 225 TL teşvik aldı, eğer arızalı olduğu günler hesaba katılsaydı alacağı miktar sadece 10 milyon 658 bin 692 TL idi. Çatalağzı Termik Santrali de 2018 yılında 365 günün 333’ünde, 2019’da ise 298’inde arızalıydı. Buna karşın 2018 yılında 35 milyon 34 bin 693 TL, 2019 yılında ise 52 milyon 839 bin 83 TL teşvik aldı.