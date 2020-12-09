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Terör babasını, corona virüsü annesini aldı

Adana'da 1996 yılında PKK'lı canlı bombanın Çevik Kuvvet'e düzenlediği saldırıda babası şehit olan Sena Öztürk, dün annesini corona virüsü nedeniyle kaybetti. Bir yaşında yetim, 24 yıl sonra öksüz kalan Öztürk, annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:09, 09/12/2020
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Terör babasını, corona virüsü annesini aldı

Adana’nın Seyhan ilçesinde 25 Ekim 1996 tarihinde bir otomobilden inen hamile görünümlü 17 yaşındaki terörist Leyla Kaplan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına girmek istemiş, başaramayacağını anlayınca nizamiye yakınında üzerindeki 3 kilo TNT’yi patlatmıştı. Kaplan parçalanarak ölürken, üç polis ve bir vatandaş yaşamını yitirmiş, yedisi polis 11 kişi de yaralanmıştı.

Terör örgütü PKK'nın polise yönelik gerçekleştirdiği ilk canlı bombalı saldırısında şehit olan 24 yaşındaki Ramazan Keserci’den geriye bir yaşındaki kızı Sena ile eşi Serpil Keserci kaldı.

Kızını büyütüp, okutup, evlendiren Serpil Keserci’ye yaklaşık 20 gün önce corona virüsü teşhisi konuldu. Talihsiz kadın dün hayatını kaybetti. Bir yaşında yetim, 24 yıl sonra öksüz kalan Öztürk, annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:10:03,
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