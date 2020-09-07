Terör örgütü IŞİD’in Türkiye Emiri’nde corona virüsü çıktı

1 Eylül’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından IŞID’in Türkiye Emiri olduğu ve yakalandığı açıklanan Mahmut Özden ile oğlu Hamza Özden’de Covid-19 tespit edildi. İki ismin de tutuklu bulundukları cezaevinde özel bir bölüme alındığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan teröristlerin temas ettiği gardiyanlar ve emniyet görevlileri karantinaya alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; aralarında oğlunun da bulunduğu 11 şüpheliyle birlikte tutuklanan Mahmut Özden’in, Türkiye’deki stratejik yerlerine, siyasetçi ve devlet adamlarına ve bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemlerinin deşifre olduğunu açıklamıştı.

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