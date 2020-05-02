İkincisi de gitti… Türkiye’den al, terör örgütü PKK’ya ver!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunun ardından ABD'ye sağlık yardımları gönderilmeye devam ediyor. 28 Nisan'da ABD'ye ulaştırılan tıbbi malzemelerin ardından, Perşembe günü Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkan ikinci TSK uçağı da ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne ulaştı.

Andrews Hava Üssü'ne inen TSK uçağını Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Hava Kuvvetleri Bölgesel Direktörü Hv.Plt.Tuğg. Matthew Isler ve Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hv.Plt.Tuğg. Kadircan Kottaş karşıladı.

“ARKADA YATAN VİZYON”

Havaalanında konuşma yapan Kılıç şunları söyledi:

* 3 gün içerisinde Andrews Hava Üssü'ne ikinci gelişimiz. Arkada sadece bir C-130 uçağı değil, bu uçağın arkasında yatan vizyonu da görmek lazım. Türkiye'nin 17 senedir sağlık alanında yaptığı yatırımlarla COVID-19'a hazırlıklı olarak göğüs gerebilmesinin, Türk halkının arkasında sağlık bağlamında bir açık yaşanmadan durabilmesini sağlayan vizyon yatıyor.

* Bunun arkasında Türkiye'nin ekonomik gücü yatıyor. Bunun arkasında Türkiye'nin dost, müttefik ülkelere yardımcı olabilmek konusunda erişmiş olduğu güç yatıyor. Biz bugün 50'nin üzerinde ülkeye, tıbbi teçhizat yardım gönderebilecek bir konumdayız. ABD'ye de aramızdaki müttefiklik ilişkisi çerçevesinde sayın cumhurbaşkanımızn başlatmış olduğu, bu operasyon doğrultusunda gönderilen ikinci yardım uçağımız bugün buraya hasıl oldu.

* Son dönemde çok ciddi şeyler yapıldı. Bugün 50'nin üzerinde ülkeye yardım yapıldı. Çok gurur verecek günler yaşıyoruz. Amerika'da bunun yansıması olumlu oldu. Türk halkının Amerikan halkıyla dayanışmasının bir yansımasını tezahür ediyor bu yardım.

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SOLUNUM CİHAZI DA MI?



ABD büyükelçiliği, Perşembe günü yaptığı açıklamasında Ford firmasının solunum cihazı parçalarının da ABD'ye ulaşacağını duyurarak, Türkiye'ye bu konudaki desteğinden dolayı teşekkür etmişti.

Büyükelçilik açıklamasında, “ABD firmaları COVİD19'la mücadelede büyük işler yapıyor! Ford'un üretimi artırarak hayati öneme sahip çalışmalarını sürdürmesini sağlayacak solunum cihazı parçaları ABD'ye doğru yola çıktı. Bu konuda gösterdiği kolaylıktan dolayı NATO müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Aynı saatlerde Milli Savunma Bakanlığı, tıbbi malzemelerin gönderildiği ikinci uçağın Ankara'dan yola çıktığını duyurmuştu.

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ABD’NİN PKK’YA YARDIMI

Türkiye’nin yardım gönderdiği ABD, Suriye'de PKK/YPG’ye karşı her türlü desteği sağlamaya devam ediyor. SÖZCÜ’nün dün manşetten duyurduğu haberde ABD’nin, corona virüsü salgını sırasında da bölücü terör örgütünü desteklediğinin ve NATO müttefiki Türkiye’yi sırtından bıçakladığının altı çizilmişti.

ABD ordusunun Irak-Suriye Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü resmi Twitter hesabından, PKK/YPG’ye sağlık malzemeleri verildiğini duyurulmuştu. Malzemelerin PKK/YPG işgali altında bulunan Haseke iline bağlı Eş Şeddadi bölgesinde teslim edildiği belirtilmiş, malzemelerin portatif lavabo ve sabunluklar, dezenfekte mendilleri, maskeler ve eldivenlerden oluştuğu aktarılmıştı.