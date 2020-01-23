‘Kapan-3’ operasyonunda terör örgütüne ağır darbe!

Hakkari’de jandarma komando, jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan toplam 825 kişilik personelle 13 Ocak’ta ‘Kapan-3’ operasyonu başlatıldı.

Başlatılan operasyon kapsamında Şemdinli ilçesi Günyazı köyü civarında PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri kırsal alanlarında da terör örgütünün kullandığı 6 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 EYP düzeneği, 2 el bombası ve çok miktarda demir bilye, 1000 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 167 BKC makinalı tüfek fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. (DHA)