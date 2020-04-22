Terör örgütüne MİT’ten büyük darbe

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terörist Resul Özdemir örgüte 2014 yılında katılmıştı. Terör örgütü PKK/KCK ve uzantısı PYD/YPG’nin kırsal kadrolarına eleman kazandırma faaliyetleri yürüten terörist, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyon sırasında ayağından ve kolundan yaralanması sonrasında tedavi için yasa dışı yollarla kaçtı.

EMNİYETE TESLİM EDİLDİ

Özdemir, İşveç'e iltica arayışında bulunmasına karşın, MİT ve İsveç makamlarının koordineli çalışmaları sonucunda Türkiye'ye getirilerek emniyet birimlerine teslim edildi. Özdemir, ülke dışına kaçan ve silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı yağma, terör örgütü propagandası yapma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma suçlarından aranıyordu. Özdemir’in, “terör örgütü üyeliğinden” 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Öte yandan terörist, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yıllarında yürütülen “Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci” operasyonunda, örgüt safında güvenlik güçlerine karşı silahlı çatışmalarda yer almıştı. İHA