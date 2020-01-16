Terör saldırısında derisi yanan polise gaziliği çok gördüler

5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi‘ne PKK mensuplarınca düzenlenen saldırının ardından trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit oldu. Trafik Denetleme Şubesi’nde görevli Mehmet Ali Gökçe olaya müdahale etmek isterken bomba yüklü aracın patlamasıyla ağır yaralandı.

SİLAH VERMEDİLER DOĞU GÖREVİ VERDİLER

Vücuduna şarapnel parçaları isabet eden, elleri yanan ve 60 gün boyunca hastanede tedavi gören 29 yaşındaki Gökçe, 11 ay mesleğinden uzak kaldı. Göreve yeniden başladığında ise elleri titrediği için silahı geri verilmedi.

Gazilik unvanı alabilmek için SGK’ya başvuruda bulundu. Gazilik şartlarını taşıdığına dair Ege Üniversitesi Hastanesi’nden alınan sağlık raporunu SGK’ya gönderen polis memuruna kurumdan ret cevabı geldi.

KASLARI TAM HAREKET EDEMİYOR

Derisinde kalan izlerden dolayı kasları tam hareket edemeyen Mehmet Ali Gökçe’nin eşi Esra Gökçe, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri kapsamında, kocasının gazilik şartlarını taşıdığını, raporlarının bulunduğunu, buna rağmen SGK’nın gazilik unvanı vermediğini söyledi.

4 yaşında bir oğulları olduğunu belirten Esra Gökçe, saldırı sonrası hayatlarının alt üst belirterek şunları söyledi: Eşim 11 ay boyunca tedavi gördü, görmeye de devam ediyor. Silahsız olarak görev yapıyor ama gazilik verilmedi. Biz idari polislik görevi istiyoruz. Çünkü elleri titriyor. Bu nedenle tam olarak silah kullanamıyor. Eşi bu haldeyken hâlâ Doğu görevi veriliyor. Eşim gazililik madalyasını takmak istiyor. Orada teröristlerle çatıştı. Raporları olmasına rağmen SGK gazilik talebini reddetti. Biz de Ankara 13. İş Mahkemesi’nde dava açtık. 31 Ocak’ta duruşma var. Adalete güveniyoruz. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. (DHA)