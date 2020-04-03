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Teröristler işçi servisine saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Dibek Mahallesi kırsalında inşa edilen karakolda çalışanları taşıyan servis aracına PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda inşaat mühendisi Mazlum Güzenoğlu (30) hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

22:32 -
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Teröristler işçi servisine saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Nusaybin ilçesindeki Dibek Mahallesi kırsalında yapımı süren karakolda çalışan 7 kişinin yer aldığı servis aracına PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Teröristlerin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 7 işçiden 3’ü yaralandı. Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan inşaat mühendisi 2 çocuk babası Mazlum Gözenoğlu, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının tedavileri sürüyor.

Güvenlik güçlerince, saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. DHA

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