Teröristlerin öldüremediği gaziyi hastanede öldürüyorlardı

Olay geçen cumartesi günü İzmir Narlıdere'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Dudağında şişlik oluşan terör gazisi Engin Kaygısız, annesi ve babası ile birlikte hastanenin acil servisine gitti.

Engin Kaygısız’a hiçbir bilgilendirme yapmadan serum bağlandı, damar yolundan kortizon, adrenalin ve antihistaminik ilaç karışımı verildi. İlaçların enjekte edilmesiyle birlikte fenalaşan Kaygısız, monitörlü bölüme alındı. Doktorlar geldikten sonra tekrar serum takıldı. Bir anda tansiyonu 24’e fırlayan Kaygısız’ın beyin kanaması teşhisiyle tomografisi çekildi; kalp krizi geçirdiği fark edilince yoğun bakıma kaldırdı.

O anda yaşadıklarını anlatan Engin Kaygısız, “Önce başımın arkasında, sanki biri balyoz vurmuş gibi, şimşek çakarcasına bir ağrı başladı. Sonra midem yanmaya, vücudum komple titremeye başladı. Konuşmaları güçlükle duyar hale geldim. Kalp çarpıntısı oluştu” diye konuştu.

Anne Ümran Kaygısız, hastane yetkililerine yaşadıklarının sebebini sorduğunu belirterek, şunları söyledi: Doktorlar bana “Alerjik reaksiyonlarda kiminin kalbine, kiminin beynine vuruyor” dedi. Yoğun bakımdan sonra müşahede altına alındı. İki saatte bir tahlil yapıldı. Üçüncü gün başka bir hastaneye naklimizi istedik. Başhekim yardımcısı bizi odasına aldı, “Özür dileriz, iki ilaç benzerliğinden dolayı yanlışlık olmuş” dedi.

Maddi-manevi büyük sıkıntı yaşadıklarını ve yargıya başvurarak suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen anne Kaygısız, “Oğlum ölümden döndü. Oğlumu teröristler öldüremedi, bu hastane öldürüyordu” diye konuştu.

PKK’YLA MÜCADELE EDERKEN GAZİ OLMUŞTU

Engin Kaygısız jandarma uzman çavuş olarak Şırnak'ta görev yaptı. 12 Ekim 2016 tarihinde arazide arama-tarama faaliyeti yaparken PKK'lı teröristler pusu kurdu. Mermilerden biri sağ bacağından girdi, sol bacağından çıktı. Siyatik sinir kopunca bir bacağı hareket kabiliyetini kaybetti.

Diğer mermi başına isabet etti. Neyse ki miğferi vardı. Onu ölümden miğferi kurtardı. Gazi Engin Kaygısız'ın o miğferi Şırnak'taki birlikte şeref köşesine konuldu. Malulen emekli olan Kaygısız, üç ayda bir Ankara Bilkent'teki Gazi Hastanesi'nin rehabilitasyon biriminde tedavi görüyor.