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Teröristlerin yakalanması için ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'te terör örgütü PKK üyelerinin yakalanması için 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak bu gece 01.00'da başlayacak ve ikinci bir emre kadar sürecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:03, 04/12/2020
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Teröristlerin yakalanması için ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis Valiliği, terör örgütü PKK üyelerinin yakalanması, barınak ve sığınakların etkisiz hale getirilmesi için 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu: Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

SAAT 01.00’DAN İTİBAREN

– Bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 04 Aralık 2020 Cuma günü saat 01.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

– Sokağa çıkma yasağı ilan edilen köy ve mezralar: Ayrancılar, Alaniçi, Narlıdere, Ağaçpınar, Yeşilsırt, Cumhuriyet, Abacılar, Sarıkonak, Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı, Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Kalupat, Üçevler, Karakuş, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yukarıçerman, Dursun, Beşkaynak, Yarönü, Uçankuş, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Bayırlı, Kınalı, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri, Dutköy, Cevizdalı, Karaca, Kaşıklı, Konalga, Kayalıbağ. (İHA)

Bitlis Cuma PKK Terör terör örgütü
Yayınlanma Tarihi:10:02,
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