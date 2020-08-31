Tertiplere karşı hazır olmalıyız!

Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı, emekli diplomat Onur Öymen, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz kaynağı bulunması üzerine iktidarı uyardı. Karadeniz'de önemli bir doğalgaz kaynağı bulunmasında siyasi, idari ve teknik düzeyde emeği geçenleri kutlayan Öymen, “Konunun iç politika boyutu bir kenara bırakılacak olursa, ortaya çıkan tablo çok önemlidir” dedi ve şunları söyledi:

Bulunan rezerv, bölgede başka rezervlerin de bulunabileceği ihtimalini kuvvetlendirmiştir. 320 milyar metreküplük rezerv, Türkiye'nin şu anda mevcut olan 4 milyar metreküplük rezervinin 80 katı olacaktır.

Bu gerçekler ortadayken iyimser açıklamaların ölçüsü kaçırılmamalı, bu keşfin siyasi dengeleri, hatta Türkiye'nin eksenini değiştirebileceği yolundaki söylemlerden kaçınılmalıdır.

19.yüzyılın ortalarından itibaren petrol ve doğalgaz keşifleri emperyalist ülkeler arasında stratejik, siyasi ve ekonomik çatışmalara, savaşlara ve darbelere yol açmıştır. Bugün zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olan İran, Irak, Libya ve Venezüela gibi ülkelerin yaşadıkları sıkıntılar hatırdan çıkarılmamalıdır.

Türkiye önemli bir petrol ve doğalgaz üreticisi ülke haline geldiği takdirde yabancı ülkelerin, finans çevrelerinin ve petrol şirketlerinin yapmaya teşebbüs edebilecekleri tertiplere karşı bugünden hazırlıklı olmalıyız.

TARiHTEN DERSLER ALINMALI

Öymen “Geçmişte yaşananları çok iyi bilmeli ve tarihten ders çıkarmalıyız. Başta Azerbaycan, Romanya ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere petrol yataklarının bulundukları ülkelerde devletler ve büyük şirketler arasında geçmişte yaşanan mücadeleler, Osmanlı İmparatorluğu'na ve Cumhuriyetimize yönelik tertipler unutulmamalı” dedi.