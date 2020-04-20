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TESK: Küçük bakkallar açık kalsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 günlük sokağa çıkma yasağını açıklamasının ardından Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Paladöken'den bakkal çıkışı geldi. Palandöken, "Eğer bakkallar açık kalmazsa hem insanlar perişan olur hem de esnafın elindeki dünya kadar mal bozulabilir. Borçları ve çekleri var esnafın. Onun için küçük bakkalların açık olması lazım" dedi.

Fatma VURGUN
20:25 -
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TESK: Küçük bakkallar açık kalsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını söylemesi üzerine TESK Başkanı Bedevi Palandöken SÖZCÜ’ye konuştu.

“BAKKALLAR AÇIK KALMAZSA İNSANLAR PERİŞAN OLUR”

24 Nisan’da Ramazan ayının başlayacağını hatırlatan Palandöken, şunları söyledi;

*Bakkalların açık kalması lazım. Ramazan münasebetiyle milletin marketlerde yığılmalarını önlemek amacıyla bu yapılabilir.

*Nüfus cüzdanının son rakamına göre tek ve çift şeklinde gruplara ayrılarak belli günlerde insanlar alışverişini yapabilir.

*Eğer bakkallar açık kalmazsa hem insanlar perişan olur hem de esnafın elindeki dünya kadar mal bozulabilir. Borçları ve çekleri var esnafın. Onun için küçük bakkalların açık olması lazım.

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Son güncelleme: 20:40 20.04.2020
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