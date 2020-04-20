TESK: Küçük bakkallar açık kalsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını söylemesi üzerine TESK Başkanı Bedevi Palandöken SÖZCÜ’ye konuştu.

“BAKKALLAR AÇIK KALMAZSA İNSANLAR PERİŞAN OLUR”

24 Nisan’da Ramazan ayının başlayacağını hatırlatan Palandöken, şunları söyledi;

*Bakkalların açık kalması lazım. Ramazan münasebetiyle milletin marketlerde yığılmalarını önlemek amacıyla bu yapılabilir.

*Nüfus cüzdanının son rakamına göre tek ve çift şeklinde gruplara ayrılarak belli günlerde insanlar alışverişini yapabilir.

*Eğer bakkallar açık kalmazsa hem insanlar perişan olur hem de esnafın elindeki dünya kadar mal bozulabilir. Borçları ve çekleri var esnafın. Onun için küçük bakkalların açık olması lazım.

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