TESK: Küçük bakkallar açık kalsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını söylemesi üzerine TESK Başkanı Bedevi Palandöken SÖZCÜ’ye konuştu.
“BAKKALLAR AÇIK KALMAZSA İNSANLAR PERİŞAN OLUR”
24 Nisan’da Ramazan ayının başlayacağını hatırlatan Palandöken, şunları söyledi;
*Bakkalların açık kalması lazım. Ramazan münasebetiyle milletin marketlerde yığılmalarını önlemek amacıyla bu yapılabilir.
*Nüfus cüzdanının son rakamına göre tek ve çift şeklinde gruplara ayrılarak belli günlerde insanlar alışverişini yapabilir.
*Eğer bakkallar açık kalmazsa hem insanlar perişan olur hem de esnafın elindeki dünya kadar mal bozulabilir. Borçları ve çekleri var esnafın. Onun için küçük bakkalların açık olması lazım.