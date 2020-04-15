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Test kiti operasyonu… Binlerce ele geçirildi

İstanbul Şişli'de corona virüsü ile mücadele kapsamında yürütülen bir operasyonda, 5 bin 575 adet Covid-19 hızlı tanı test kiti ele geçirildi.

Habip ATAM
14:02 -
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Test kiti operasyonu… Binlerce ele geçirildi

İstanbul’da polis ekipleri, bir tekstil atölyesi deposunda 5 bin 575 adet COVID-19 test kiti ele geçirdi. Operasyon; İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

İSTİHBARAT GELDİ

Polis ekipleri corona virüsü salgınına yönelik fahiş fiyat artışı, izinsiz üretim, stokçuluk konularıyla ilgili yapılan çalışmalarda; bir tekstil atölyesi deposunda, yetkisiz olarak COVID-19 test kiti bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

(FOTO:SÖZCÜ)

HIZLI TANI KİTİ

Şişli, Cumhuriyet Mahallesi, Nakiye Elgün Sokak üzerindeki adrese düzenlenen operasyonda, 5 bin 575 adet COVID-19 Test Kiti (hızlı tanı kiti) ele geçirildi.

SERBEST KALDILAR

Konu ile ilgili iş yeri sahibi 2 kişi hakkında 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile TCK 237 sayılı kanuna Muhalefet suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerin sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Corona istanbul operasyon Polis Sözcü Tekstil
Son güncelleme: 14:19 15.04.2020
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