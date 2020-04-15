Test kiti operasyonu… Binlerce ele geçirildi

İstanbul’da polis ekipleri, bir tekstil atölyesi deposunda 5 bin 575 adet COVID-19 test kiti ele geçirdi. Operasyon; İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

İSTİHBARAT GELDİ

Polis ekipleri corona virüsü salgınına yönelik fahiş fiyat artışı, izinsiz üretim, stokçuluk konularıyla ilgili yapılan çalışmalarda; bir tekstil atölyesi deposunda, yetkisiz olarak COVID-19 test kiti bulundurulduğu bilgisine ulaştı.



HIZLI TANI KİTİ



Şişli, Cumhuriyet Mahallesi, Nakiye Elgün Sokak üzerindeki adrese düzenlenen operasyonda, 5 bin 575 adet COVID-19 Test Kiti (hızlı tanı kiti) ele geçirildi.

SERBEST KALDILAR

Konu ile ilgili iş yeri sahibi 2 kişi hakkında 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile TCK 237 sayılı kanuna Muhalefet suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerin sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.