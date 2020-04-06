Test sonucu pozitif çıkan belediye başkanından önemli uyarı!

Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan'ın, corona virüsü (Covid-19) için yapılan test sonuçları pozitif çıktı.
ÇAĞRIDA BULUNDU
Yaklaşık 12 gündür evinde kendisini izole eden ve bu süreçte moralin yüksek tutulması gerektiğini ifade eden Tandoğan, insanların kesinlikle acil durumlar dışında evlerinden dışarıya çıkmaması gerektiğini, sokağa çıkan insanların da mesafe kurallarına uyarak, gerekli tedbirleri alması gerektiğini ifade etti.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ve insanların korkmadan gerekli tedbirleri alması gerektiğini de vurgulayan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, corona virüsünün ortadan kalkması ile birlikte Perşembe ilçesine yapılan hizmetleri arttırarak devam ettireceklerini söyledi. İHA