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Test sonucu pozitif çıkan belediye başkanından önemli uyarı!

Corona virüsü test sonucu pozitif çıkan Ordu’nun Perşembe İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, insanların muhakkak evde kalmalarını ve bu süreçte sosyal mesafeye uymaları gerektiğini söyledi.

17:11 -
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Test sonucu pozitif çıkan belediye başkanından önemli uyarı!

Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan'ın, corona virüsü (Covid-19) için yapılan test sonuçları pozitif çıktı.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Yaklaşık 12 gündür evinde kendisini izole eden ve bu süreçte moralin yüksek tutulması gerektiğini ifade eden Tandoğan, insanların kesinlikle acil durumlar dışında evlerinden dışarıya çıkmaması gerektiğini, sokağa çıkan insanların da mesafe kurallarına uyarak, gerekli tedbirleri alması gerektiğini ifade etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ve insanların korkmadan gerekli tedbirleri alması gerektiğini de vurgulayan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, corona virüsünün ortadan kalkması ile birlikte Perşembe ilçesine yapılan hizmetleri arttırarak devam ettireceklerini söyledi. İHA

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