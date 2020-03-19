TEV’den corona virüsü kararı

Türk Eğitim Vakfı’ndan (TEV) corona virüsü ile igili yazılı bir açıklama yapıldı:

”17 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan çalışma kararımız kapsamlı bir iş sürekliliği planı ile devreye alındı.

* Toplum sağlığını gözeterek cenaze törenleri için bir süre tören yerinde (camilerde stant açılmayacak) cenaze anında camide bağış kabul edemeyeceğiz.

* Çelenk-taziye bağışlarınızı online olarak web sitemizden (www.tev.org.tr) ve çağrı merkezimizden (444 0 838) en geç törenden bir gün önce bilgi verebilirseniz kabul edebilecek, tören günü yapılacak bağışlarınız için ise taziye kartlarımızla destek verebileceğiz.Taziye ve Özel gün kart gönderimlerimizi aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

* Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) ve yurtlarımız öğrencileri öğrenime ara verilmesi ardından güvenli bir şekilde evlerine gönderilmiştir. TEVİTÖL ve yurtlarımızda kapsamlı dezenfektasyon çalışması yapılarak hijyen çalışmalarına belirli periyotlarda devam edilmektedir.

* Tüm bursiyerlerimizle konu ile ilgili sürekli irtibat halinde olup, herhangi bir durumda Türk Eğitim Vakfı yetkilileriyle iletişime geçmeleri için bilgilendirilme yapılmıştır.

* İstanbul ve tüm illerdeki hibe ve vasiyet bağışçılarımız tek tek telefonla aranmakta ve sağlıkları, acil ihtiyaçları, hastane randevuları konusunda Bağışçılarla İlişkiler Birimimiz özenle destek vermektedir. Bu süre zarfında tüm hizmetlerimizi eksiksiz yürütmeye ve gerek bursiyerlerimize gerekse bağışçılarımıza destek sağlamaya, daha çok öğrencimizin eğitimlerine devam edebilmesi için mevcut şartlar altında bağışlarımızı arttırma gayretimize vargücümüzle devam edeceğiz. Ülke olarak, kısa zamanda bu önemli sorunu aşmış olmayı ümit ediyoruz. Anlayışınız için teşekkürlerimizi sunar, sağlıklı günler dileriz.”