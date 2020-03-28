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Tezgahına el konulan simitçi intihara kalkıştı!

Üsküdar 'da zabıta ekipleri tarafından tezgahına el konulan simitçi, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Simitçi, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu aşağıya indi.

17:29 -
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Tezgahına el konulan simitçi intihara kalkıştı!

Olay saat 15.00 sıralarında Halk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre zabıta ekipleri simitçilik yapan İbrahim K .’nın tezgahına el koydu.

Simit tezgahının elinden alınması üzerine 5 katlı binanın çatısına çıkan İbrahim K. intihar girişiminde bulundu.

Durum polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler caddeyi araç trafiğine kapatarak ikna çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri de tedbir amaçlı yastık açtı.

Polisin 1 saat süren çalışmalarını sonucu çatıya çıkan kişi ikna edilerek aşağıya indirildi. İkna çalışmaları sırasında çevrede toplanan kalabalık dikkat çekti. DHA

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