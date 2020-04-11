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TGC: Darbe dönemlerinde dair vatandaş gazeteye ulaştı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Covid-19'la mücadele kapsamında dün gece 24:00 itibariyle uygulamaya başlanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sürecinde, "Yurttaşı gazetesiz bırakmayın" çağrısında bulundu. Cemiyet, yasak nedeniyle gazetelerin dağıtımının yapılamadığı ve basın kuruluşlarının çok ciddi zarara uğradığını belirterek, İçişleri Bakanlığı ve valiliklerden gazetelerin dağıtım sorununu çözmelerini istedi.

15:39 -
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TGC: Darbe dönemlerinde dair vatandaş gazeteye ulaştı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, çağrı yaparak İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerin gazetelerin dağıtım sorununu çözmelerini istedi.

TGC Yönetim Kurulu'nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

* Türkiye'de iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Bu süreçte gazete bayileri kapalı olduğu için gazeteler dağıtılamamış, vatandaşlar gazetelere ulaşamamışlardır.

* Darbe dönemlerinde dahi vatandaşın ekmek gibi, gazetelere de ulaşım hakkı sağlanmıştır.

* Bu konuda İçişleri Bakanlığı ve Valilikler gazetelere ve vatandaşlara yönelik hiçbir açıklama yapmamıştır.

* Gazeteler satışlarının çoğunluğunu sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde yapmaktadır.

* Bu süreçte basılan yüzbinlerce gazete dağıtılamamış ve basın kuruluşları çok ciddi zarara uğramıştır.

* Eğer bir önlem alınamaz ise aynı zarar, 12 Nisan 2020 Pazar günü ve kararın alınacağı diğer günlerde de tekrarlanacaktır.

* Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak, sokağa çıkma yasağı kararı alındığı tarihlerde ekmek gibi gazetelerin de dağıtımının sağlanması, ‘yurttaşların gazetesiz bırakılmaması' için çağrı yapıyoruz.

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Son güncelleme: 15:45 11.04.2020
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