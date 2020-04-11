TGC: Darbe dönemlerinde dair vatandaş gazeteye ulaştı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, çağrı yaparak İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerin gazetelerin dağıtım sorununu çözmelerini istedi.

TGC Yönetim Kurulu'nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

* Türkiye'de iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Bu süreçte gazete bayileri kapalı olduğu için gazeteler dağıtılamamış, vatandaşlar gazetelere ulaşamamışlardır.

* Darbe dönemlerinde dahi vatandaşın ekmek gibi, gazetelere de ulaşım hakkı sağlanmıştır.

* Bu konuda İçişleri Bakanlığı ve Valilikler gazetelere ve vatandaşlara yönelik hiçbir açıklama yapmamıştır.

* Gazeteler satışlarının çoğunluğunu sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde yapmaktadır.

* Bu süreçte basılan yüzbinlerce gazete dağıtılamamış ve basın kuruluşları çok ciddi zarara uğramıştır.

* Eğer bir önlem alınamaz ise aynı zarar, 12 Nisan 2020 Pazar günü ve kararın alınacağı diğer günlerde de tekrarlanacaktır.

* Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak, sokağa çıkma yasağı kararı alındığı tarihlerde ekmek gibi gazetelerin de dağıtımının sağlanması, ‘yurttaşların gazetesiz bırakılmaması' için çağrı yapıyoruz.