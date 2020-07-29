TGC’den açıklama: Gazetecilik, suçları ve suçluları aklama yeri değildir

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, son günlerde medyanın suç örgütü üyelerine, her türlü yolsuzluğa karışmış kişilere savunma ve aklanma olanağı verdiğine dikkat çekerek ve bunun gazetecilik faaliyeti olarak nitelendirilemeyeceği belirtti.

“BU KİŞİLERE AKLANMA OLANAĞI VERİLMESİ GAZETECİLİK DEĞİL”

“Son dönemde gazetecilik alanında karşılaştığımız sorunlara bir yenisi eklendi” denilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

* Medya kuruluşlarının çok büyük bir bölümünde iktidar sahiplerine yönelik en ılımlı eleştirileri bile dile getirenlere ekranlar ve gazete sayfaları kapatılırken, eli kanlı katilleri, suç örgütü üyelerini, teröristleri, her türlü yolsuzluğa karışmış kişileri ekranlarda görmeye başladık.

* Katilleri, suç örgütü üyelerini, yolsuzluk yapanları koruyup kollayanları, onların ardındaki ilişkileri ortaya çıkartmak için bu kişileri sorgulamak gazeteciliktir. Bu tür gazetecilik halkın haber alma özgürlüğüne, gerçekleri öğrenme hakkına hizmet eder.

* Bu kişilere serbest kürsü verip, onlara kendilerini savunma ve aklanma olanağı vermek gazetecilik değildir.

* Doğrusu bu tür haberleri ve televizyon programlarını yapanları nasıl niteleyeceğimizi bilemiyoruz. Ama bu kesinlikle bir gazetecilik faaliyeti olarak nitelenemez. Gazetecilik suç değildir, suçları ve suçluları aklama yeri hiç değildir.”

GAZETECİNİN TEMEL GÖREVLERİ HATIRLATILDI

Açıklamanın devamında da şunlar kaydedildi:

* Son günlerde mesleğimizin geçmişinde hemen hemen hiç tanık olmadığımız bu tür ‘aklama' çabaları sıkça karşımıza çıkmaya başlamıştır. Bunu mesleğimiz adına büyük bir üzüntü ile karşılamaktayız.

* Bu nedenle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak ‘Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nden gazetecinin temel görevleri arasında yer alan aşağıdaki ilkeleri bir kez daha anımsatmakta yarar görüyoruz

* Gazeteci; başta barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü laiklik ve insan hakları olmak üzere; insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur.

* Gazeteci; milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, dil, din, mezhep, inanç, inançsızlık, sınıf, dünya görüşü ayrımcılığı yapmadan tüm uluslar, halklar ve bireylerin haklarını tanır, saygı gösterir.

* Gazeteci; insanlar, uluslar ve topluluklar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır.

* Gazeteci; bireylerin, toplulukların ve ulusların kültürel değerlerini, inançlarını veya inançsızlığını saldırı konusu haline getiremez, küçümseyemez, alay edemez.

* Gazeteci; şiddeti haklı gösterici, özendirici ve savaşı kışkırtıcı yayın yapamaz.