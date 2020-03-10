TGS’den tutuklanan gazetecilere destek!

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yönetici ve üyesi gazeteciler, İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak tutuklanan gazetecilere destek çıktı.

“GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR”

‘Gazetecilik suç değildir’ yazılı pankart açan gazeteciler, basına açıklamalar yaptı.

TGS İstanbul Şube Başkanı Banu Tuna, şunları söyledi:

* Telefonla çağırsalar gelecek olan gazetecilerin evlerine baskınlar yapılarak gözaltına alınıyorlar.

* Serbest bırakıldıkları suç iddiasından bir gün sonra tekrar tutuklanıyorlar.

* Adalet istiyoruz çünkü halkın haber alma hakkının gasp edildiği gazetecilerin hukuksuz biçimde tutuklandığı bir ülkede demokrasiden, insan haklarından, birlikten beraberlikten bahsedilemez.

* Adalet istiyoruz çünkü kendi çıkarlarımız için değil ülkenin çıkarları için yazıyoruz.

* Adalet istiyoruz çünkü gazetecilik suç değildir.

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“KORKMASI GEREKENLER GERÇEKTEN SUÇ İŞLEYENLERDİR”

TGS Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa Kuleli ise şöyle konuştu:

* Hemen her gün gözaltılarla, tutuklamalarla bütün bir sektöre göz dağı verilmek, gazeteciler korkutulmak isteniyor.

* Biz bu filmi daha önce görmüştük.

* Türkiye'nin yakın tarihinde dönem dönem gazetecilere yönelik bu baskılar arttı ve biz her birinden yine dayanışmayla, yine birlikle, yine birbirimize güç vererek çıktık.

* Ancak şunu da hep not ettik. Bizi korkutmak istiyorlar ama mesele gazeteciler değil. Halkın haber alma hakkı.

* Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Çünkü biz bir suç işlemedik.

* Korkması gerekenler gerçekten suç işleyenlerdir.

* Takdirini, kimin korktuğunu, kimin korktuğu için saldırganlaştığını takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.

* Siz meslektaşlarımıza şu mesajı vermek isteriz. Sayımızın az olması, çok olması, güçlü olmamız, dik durmamız, korkmamamız, sadece ve sadece birliğimizle mümkün. Ancak bir arada olursak diz çökmeyiz. Ancak bir arada olursa korkmayız, mesleğimizi yapabiliriz.